Immer ein offenes Ohr für Leser

Andrea Krüger am Empfang in der Dudenstraße. © Seethaler

Wer beim „MM“ anruft und Fragen hat, landet mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Andrea Krüger und ihren Kollegen.“Wo kann ich eine Anzeige aufgeben?“, „Wie kann ich die digitale Zeitung abonnieren?“, fragt es oft am anderen Ende der Leitung. Krüger arbeitet in einer wichtigen Abteilung des „Mannheimer Morgen“– dem telefonischen Kundenservice: Sie und ihre Kollegen sind die ersten Ansprechpartner im Haus. Der Kundenservice hat immer ein offenes Ohr für die Kunden, auch samstags und auch in turbulenten Phasen. „Wir sind für unsere Abonnenten da“, sagt Krüger. „Alle Fragen rund ums Abo – egal ob print oder digital - beantworten wir.“

Seit etwa drei Jahren arbeitet Krüger auch am Empfang in der Dudenstraße. „Dadurch wird die Arbeit sehr abwechslungsreich“, sagt Krüger. „Das liebe ich. Ich bin gerne hier vorne“. Im direkten Kontakt mit den Kunden und Besuchern wird es hier nie langweilig. Und manchmal ist sogar der ein oder andere prominente Gast dabei. Bei ihrer aktuellen Tätigkeit übernimmt sie zudem die Postverteilung, überwacht die Monitore des Außengeländes und bearbeitet Anzeigenanfragen. Und manchmal schickt sie auch eine E-Mail an vergessliche „MM“-Mitarbeiter, wenn diese bei strömendem Regen das Fenster ihres Autos auf dem Parkplatz offen gelassen haben.

Beim „Mannheimer Morgen“ ist Krüger seit 1999. Begonnen hat sie allerdings als Quereinsteigerin. Sie ist gelernte Fremdsprachenkorrespondentin. Ihr ursprünglicher Ausbildungsberuf passt auch gut zu ihrem liebsten Hobby: Denn Andrea Krüger unternimmt leidenschaftlich gerne Reisen in ferne Länder. Ihr liebstes nahes Reiseziel ist aktuell allerdings Sylt. Da war sie zuletzt im Dezember – und hat dort die Natur und die nordische Brise genossen. Lea Seethaler

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020