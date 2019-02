Immer mal wieder Zusammenlegung von Klassen

Aktuell bereitet einigen Schulen die Grippewelle Probleme. © dpa

Einmal im Jahr kommen junge Musiker des benachbarten Johanna-Geissmar-Gymnasiums auf der Schönau zur Hans-Christian-Andersen-Grundschule – und bringen Viertklässlern bei einem Vorspiel Noten und Instrumente näher. In diesem Jahr „mussten wir das kurzfristig absagen“, berichtet Rektorin Cordula Rößler im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Grippewelle machte ihr einen Strich durch die Rechnung, „wir konnten das einfach nicht mehr organisieren“.

Grippewellen gibt es immer mal wieder, und unvorhergesehene Krankheitsfälle in größerem Ausmaß lassen sich auch mit organisatorischen Maßnahmen nur teilweise kompensieren. Davon abgesehen hat die Geschäftsführende Leiterin der Mannheimer Grundschulen „im Moment keine längerfristigen Ausfälle“ zu verkraften.

Für Probleme sorgen aber in der Regel ohnehin die kurzfristig auftretenden Fehlzeiten bis zu drei Wochen, für die es keine Vertretungslehrkräfte gibt. Das muss von den Einrichtungen selbst gelöst werden. Immer wieder werde deshalb eine Klasse auf andere aufgeteilt, oder eine Lehrkraft müsse zwei Klassen betreuen.

Für die Schüler bedeutet das: selbstorganisiertes Lernen nach einem zuvor festgelegten Wochenplan. „In den dritten und vierten Klassen klappt das ganz gut. Die wissen, was zu tun ist“, sagt Cordula Rößler: „Aber bei den Kleinen ist das immer so eine Sache“, geht die Rektorin auf Erst- und Zweitklässler ein. So oder so: „Wenn es passiert, bringt das Unruhe mit sich.“ Solche Ausfälle von Lehrern gingen außerdem zu Lasten von Kleingruppenarbeit oder Förderunterricht.

Daneben springt auch die Chefin selbst verstärkt ein – was nichts an ihren vielen Verwaltungsaufgaben ändert. Zu denen kommt in dieser Woche übrigens noch eine dazu: die Vollerhebung des Unterrichtsausfalls. Das sei zwar „nicht übertrieben viel“ Aufwand, sagt Cordula Rößler, „aber es ist dennoch zusätzliche Arbeit“. Sie zweifelt daran, dass aus den Ergebnissen Konsequenzen gezogen werden, mit denen sich die Situation verbessern lässt.

Ähnlich sieht das die Mannheimer GEW-Kreisvorsitzende Ricarda Kaiser: „Wenn nicht der Wille besteht, mehr Ressourcen zu schaffen, ist das für die Katz.“ Die in der Statistik des Kultusministeriums dokumentierte vergleichsweise niedrige Ausfallzeit an Grundschulen relativiert Ricarda Kaiser. Die Eltern müssten sich schließlich darauf verlassen können, dass die Kinder an der Schule bleiben. Das bedeute aber nicht automatisch guten Unterricht: „Dass Klassen aufgeteilt oder zusammengelegt werden, wird in der Erhebung nicht abgebildet.“

Weniger Zusatzangebote

Müssten wegen der Ausfälle Lücken gestopft werden, so Cordula Rößler, führe das oft zu einem „Verschiebebahnhof“ unter Lehrern, zum Teil auch mit gesundheitlichen Folgen: „Es wird enger. Und die Grenze der Belastbarkeit zeigt sich auch in Form von Krankheiten“. Zudem falle viel Nützliches unter den Tisch – wie zum Beispiel der Austausch mit dem benachbarten Gymnasium.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019