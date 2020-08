Immer wieder Verstöße auf BBC-Brücke – jetzt ist Schluss

Mannheim.Hinweise in den Medien, dazu Schilder schon auf der Autobahn, Kontrollen der Verkehrspolizei, zuletzt erst vor wenigen Tagen – alles fruchtete nicht. Immer wieder suchten Lkw über zwölf Tonnen verbotenerweise den Weg über die sanierungsbedürftige BBC-Brücke in Käfertal. Jetzt soll damit Schluss sein. Die Stadt verengt die Fahrbahnen mittels Stahlleitwänden auf 2,10 Meter Breite, so dass kein

