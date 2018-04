Immobilienpreis für das beste Haus

Anzeige

Heiko Brohm

Es wird gebaut an allen Ecken und Enden in Mannheim. Franklin, Glücksteinquartier, Neckarau, Innenstadt, Wallstadt. Meistens sind Unternehmen zu Gange, andernorts investieren private Bauherrn ins Eigenheim. Und nicht nur Neues entsteht, in vielen Stadtteilen sanieren Eigentümer ihre Gebäude – es tut sich also eine Menge. Grund genug für den „Mannheimer Morgen“, um die Immobilienbranche genauer in den Blick zu nehmen. Erstmals verleiht die Mediengruppe Dr. Haas darum in diesem Jahr in Kooperation mit der Stadt Mannheim den „Mannheimer Immobilienpreis“.

Bis 30. Mai läuft die Frist

In vier verschiedenen Kategorien werden Gebäude prämiert – doch das Besondere ist der Weg dahin: Denn mitwirken am „Mannheimer Immobilienpreis“ können alle Bürger. Sie sind aufgefordert, selbst Vorschläge zu machen. Welches Gebäude überzeugt am meisten? Welches fügt sich am besten in die Umgebung ein – oder setzt gerade den richtigen Gegenimpuls? Wo wurde besonders nachhaltig gearbeitet und an die Zukunft gedacht? Wo fühlen sich Bewohner oder Angestellte – es geht schließlich auch um Büros und Betriebe – am wohlsten? Und wo können auch ältere und bewegungseingeschränkte Menschen gut und sicher wohnen? Es gibt viele Kriterien, nach denen die Leser Vorschläge machen können.