Impfbeginn im Klinikum

Auch in Mannheimer Krankenhäusern ist nun mit Impfungen gegen das Coronavirus begonnen worden. Nach Mitteilung des Klinikums hat die Stadt den Impfstoff für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, die Kontakt zu Covid-19-Patienten haben. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 104 neue Corona-Fälle, am Mittwoch 63. Hinzu kommen drei weitere Todesopfer: Eine über 70-Jährige, ein über 60-Jähriger und

...