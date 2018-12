Impfung bekämpft trickreiche Hirntumore

Eine in der Region entwickelte Impfung als Therapie gegen eine besondere Art von Hirntumoren stellte der „MM“ vor knapp zwei Jahren anlässlich des internationalen Tags seltener Krankheiten vor. Unlängst hat eine zweite Studie zu diesen Gliomen begonnen. „Bei den allermeisten der 32 Patienten ist eine spezifische Immunreaktion ausgelöst worden“, bringt Michael Platten, Neurologie-Chef der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), das vielversprechende Ergebnis der ersten Untersuchungsreihe auf den Punkt. Jetzt läuft eine zweite Studie.

Die bösartige Wucherung wächst aus Stützzellen des zentralen Nervensystems und breitet sich gleich einem Pilzgeflecht aus – das erschwert die komplette chirurgische Entfernung. Zu der Tücke von Gliomen gehört, dass sie Tricks entwickelt haben, sich vor der körpereigenen Polizei zu verstecken. Die von einem Forscherteam um Michael Platten und Wissenschaftlern des Deutschen Krebsforschungsinstituts (DKFZ) ausgetüftelte therapeutische Impfung zielt darauf ab, dass Immunzellen das „abgetauchte“ Tumorgewebe erkennen und ausmerzen. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein Eiweißbaustein, der durch einen (spontanen) Erbgut-Schreibfehler vertauscht wurde: Denn der unterscheidet nicht nur entartete von gesunden Zellen, er bietet obendrein dem Immunsystem eine Angriffsfläche. Platten: „Gegen solche Eiweißmoleküle, die nur in bösartigen Zellen vorkommen, richtet sich die Impfung.“ Derzeit werden die Reaktionen jener 32 Patienten analysiert, deren Spezialtherapien zwischen knapp zwei Jahren und zwölf Monaten zurückliegen.

Test mit 48 Patienten

Dank Fördergeldern des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung konnte eine zweite Studie auf den Weg gebracht werden, die diesmal 48 Patienten mit einem Hirntumor aus dem Bereich der Gliome umfasst. Die weiterentwickelte Impfung, so Michael Platten, zeichne sich durch zusätzliche Wirkverstärker aus. „Damit die Tumorzellen noch besser erkannt werden“, erklärt der Fachmann. Die Impfung, so der Chef der UMM-Neurologie weiter, biete sich auch bei rückfälligen Patienten an, um beispielsweise vor einer Operation das riskante Gewebe zu verkleinern oder möglicherweise ganz zum Verschwinden zu bringen.

Die zweite Studie, an der sich bundesweit klinische Zentren – beispielweise in Frankfurt, Dresden und Berlin – beteiligen, soll über eineinhalb Jahre laufen.

