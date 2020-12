Impfzentrum in Maimarkthalle vorgestellt

Mannheim.Oberbürgermeister Peter Kurz und der Erste Bürgermeister Christian Specht haben am Montagmorgen einigen Pressevertretern das in der Mannheimer Maimarkthalle geplante Impfzentrum vorgestellt. Von sieben Uhr morgens bis 21 Uhr sollen hier an sieben Tage die Woche jeweils bis zu 1680 Mannheimer gegen das Corona-Virus immunisiert werden können. Ergänzend sollen fünf mobile Impfzentrum-Teams etwa in Pflegeheime fahren.

> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

> Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zur Entwicklung der Pandemie in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

> Nichts verpassen: Zugriff auf alle Plus-Artikel und das E-Paper. Nur jetzt 3 Monate GRATIS lesen.

Betriebsbereit soll das Impfzentrum ab 15. Dezember sein. Nach derzeitigem Stand wird allerdings wohl erst Anfang Januar ausreichend zugelassener Impfstoff zur Verfügung stehen. Als Erste sollen Angehörige von Risikogruppen sowie medizinisches Personal und Altenpflegekräfte geimpft werden. Die Stadt Mannheim betreibt das Impfzentrum als Generalunternehmerin, das Land will die Kosten tragen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020