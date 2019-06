Impro-Theater in der Neckarstadt

Der Mannheimer Comedian, Improvisationskünstler und Moderator Jens Wienand eröffnet in der Neckarstadt ein Impro-Theater. Nach „MM“-Informationen gibt es noch keinen offiziellen Eröffnungstermin, „es soll aber auf jeden Fall im September sein“, sagte Wienand. Laut dem 38-Jährigen soll es bereits ab August Improvisationsworkshops in den Räumlichkeiten in der Mittelstraße geben. Dabei gehe es darum, den Stil aus Chicago, New York und Los Angeles zu unterrichten. jor

