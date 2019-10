In 15 Minuten zum neuen Arbeitsplatz

Michael Frische lehnt sich in seinen Sitz und lächelt seine Gesprächspartner freundlich an. In aller Ruhe beantwortet er eine Frage nach der anderen und berichtet aus seinem beruflichen Alltag. Frische ist Fahrlehrer bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und weiß, was es bedeutet, einem Bus durch den Berufsverkehr zu steuern oder als Straßenbahnlenker ausländischen Touristen den Weg zum Wasserturm zu erklären. Beim Job-Speed-Dating der RNV am Mittwoch ist Frische ein gefragter Gesprächspartner.

Zwischen 12 und 15 Uhr sowie zwischen 17 und 20 Uhr konnten sich Interessierte über Ausbildungen und Stellen bei der RNV informieren. Das Besondere: Die Gespräche fanden in einer Straßenbahn statt, die am Paradeplatz abfuhr und anschließend eine 15-minütige Rundtour durch die Innenstadt drehte.

Unbürokratisch und zwanglos

Ronald Kasper ist einer der Fahrgäste. „Ich will eine Umschulung zum Straßenbahnführer machen und hatte daher viele Fragen“, sagt Kasper. Der 57-Jährige hatte im „Mannheimer Morgen“ vom Job-Speed-Dating gelesen und am Ende des Gesprächs einen Termin für ein Einstellungsgespräch in der Tasche. „Das ging ganz unbürokratisch“, erzählt Kasper. Ein Mitreisender, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, lobt die lockere Atmosphäre während des Gesprächs: „Ganz zwanglos wurde uns Auskunft erteilt, das hat mir gefallen.“

Die 400 Bus- und Straßenbahnfahrer der RNV transportieren täglich bis zu 500 000 Fahrgäste im Verkehrsnetz. Damit die Abläufe reibungslos funktionieren, sind viele Menschen im Hintergrund notwendig. „Wir suchen deshalb auch Mechatroniker und Elektriker“, sagt Steffen Grimm. Der RNV-Personalchef freute sich über das rege Interesse an der Aktion. „Schon um 12 Uhr standen die Interessierten mit ihren Bewerbungsunterlagen an der Haltestelle.“ tbö

