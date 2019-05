In 72 Stunden elf Projekte vollendet

Mit ihrem „Ich bin überwältigt“, spricht Schulleiterin Cordula Rößler von der Hans-Christian-Andersen-Grundschule auf der Schönau aus, was die Projektpartner der 72-Stunden-Aktion im Gebiet des Katholischen Stadtdekanats Mannheim eint. Alle elf Projekte wurden von den weit mehr als 300 jungen Freiwilligen gemeinsam mit zahlreichen Unterstützern im Rahmen der bundesweiten Sozialaktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) binnen drei Tagen bis Sonntag, 17.07 Uhr, nicht nur fertig, sondern mancherorts alle Erwartungen übertroffen.

Dabei sind es nicht nur die Projekte selbst, sondern auch die weit mehr als 21 600 Stunden ehrenamtlichen Engagements, die die Kinder und Jugendlichen allein rund um die Quadratestadt in dieser Zeit gemeinsam geleistet haben, die „mehr als ein ,Vergelt’s Gott‘ wert sind“, findet nicht nur Dekan Karl Jung. Er hatte neben Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb die Schirmherrschaft übernommen. „Sie haben unsere Stadt – und damit auch die Welt – tatsächlich ein Stückchen besser gemacht“, so Jung. Auch Yuliya Kostiv, Leiterin des Caritasheims Maria Frieden, ist voll des Lobs über die beiden neu gestalteten Terrassen und über die Zusammenarbeit: „Es waren tolle Erfahrungen. Das machen wir gerne wieder.“

Hilfe von allen Seiten

Nicht immer waren die Aufträge leicht zu erfüllen: Hier fehlten Sand, dort Erde oder Kies, Pflanzen, Möbel, Kleidung oder – mit Blick auf die Stoppuhr – das Tageslicht und Strom. Doch für die 14 Gruppen kamen gemäß dem Aktionsmotto „Uns schickt der Himmel“ letztendlich immer die nötigen Hilfen ins Rollen.

Beispielsweise drohte der Katholischen Jugend Mannheim Nord, schon am ersten Aktionstag die Farbe für die Umgestaltung des Schulhofs auszugehen. Der Elternverein der Schule sorgte blitzschnell für Nachschub. Auf Franklin schloss das Boulderhaus die Truppe der KjG St. Peter an die Stromversorgung an, damit die neue Innenverkleidung des Bauwagens passgenau zugesägt werden konnte. red/cs

