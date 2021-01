In allen Farben und Formen

Ballons begeistern Groß und Klein. Ob als Herz oder Einhorn, in Metall oder bunt: Sie verleihen Festlichkeiten eine große Portion Glamour. Auch Sandra Lottko ist von dem Zauber der mit Luft gefüllten Dekorationsartikel überzeugt. Vor einem Jahr hat die gebürtige Mannheimerin ihr Nebengewerbe „Balloon Baby“ gegründet. Ihr Start-up-Unternehmen liefert mit Helium befüllte Ballons in verschiedenen Farben und Formen.

Die 28-Jährige betreut als Rohstoffmanagerin eigentlich den Strategischen Einkauf bei einem Medizintechnikhersteller. Nach ihrem Bachelor in BWL nahm sie eine Stelle im Einkauf mit Schwerpunkt „Lieferkette“ im Bereich Lebensmittel an. Doch die junge Frau will mehr: 2017 kündigt sie ihre Stelle und macht ihren Masterabschluss in BWL. Sie habe sich gedacht, „jetzt bin ich noch jung genug“. Nach ihrem Abschluss hatte sie schnell ein neues Jobangebot. Während des Studiums überlegt Lottko, wie sie sich zusätzlich selbstständig machen kann. „Ich musste etwas nebenher als Ausgleich machen.“

Geheimnis bei Party gelüftet

Die Idee, Ballons für alle Gelegenheiten anzubieten, hat mit ihrer eigenen Kindheit zu tun. „Zum Geburtstag habe ich früher immer Ballons bekommen und fand es ganz toll“, sagt sie und lacht. Die bunten Accessoires begeisterten Kinder, seien schön bei Hochzeiten. „Es gibt sehr viele Möglichkeiten für Feiern“, so Lottko. In vielen Ländern seien Feste ohne Ballons undenkbar. „In Amerika ist es ganz groß, auch in China und Lateinamerika.“

Nicht nur in den USA spielen Ballons bei Babypartys, wo häufig das Geschlecht des ungeborenen Kindes verkündet wird, eine große Rolle. Ein Brauch sei dort unter anderem, dass der Frauenarzt das Geschlecht an den Luftballon-Hersteller schickt und die Info in den Ballon verarbeitet wird. Auf diese Weise werden Eltern und Gäste gleichermaßen überrascht. Auch Lottko liefert Ballon-Bouquets für Babypartys. Für Geburtstagskinder liefert Balloon Baby häufig Ballons in Form von Zahlen, so dass das neue Lebensalter gebührend gefeiert werden kann. Zudem kann man bei Lottko mit Helium gefüllte Buchstaben erwerben.

Ballons werden auf Wunsch auch personalisiert. Bei Hochzeiten werden die Luftballons handschriftlich mit Glitzerstift beschrieben oder maschinell bedruckt. So könne man etwa die Namen des Hochzeitspaares auf den Ballon schreiben. Die Gartenstädterin liefert die Ware für die Feier sogar am gleichen Tag: „Latex hält nicht so lange, wenn es mit Helium gefüllt wird“, sagt sie. „Nach sechs bis acht Stunden ist das Helium draußen.“

„Balloon Baby“ bearbeitet die Ballons mit einem Schwebezeitverlängerer, so dass diese mehrere Tage schweben. In Ballons aus Folie bleibe der gasförmige Stoff bis zu einer Woche erhalten.

Einen Laden besitzt Lottko nicht. Stattdessen läuft ihr Geschäft vor allem digital und per Lieferung. „Wir sind sieben Tage die Woche verfügbar“, sagt Lottko, die aber vor allem Aufträge für Wochenenden bekommt. „Balloon Baby liefert selbst und garantiert somit eine pünktliche Lieferung wie bestellt“, sagt Lottko. Im Radius von 20 Kilometern sei das kostenlos. Die Bezahlung erfolge im Voraus, beispielsweise über Paypal. Wichtig für die Corona-Zeit sei nicht zuletzt, dass die Dienstleistung kontaktlos erfolge. Etwa, in dem die Ware nach Vereinbarung vor der Haustüre abgestellt wird. Ganz ohne Verpackungsmaterial.

Kontaktlose Lieferung

Lottko bestückt nicht nur private Feiern mit den bunten Artikeln. Auch Clubs und Restaurants zählen zu ihren Kunden. Zudem hat sie namhafte Unternehmen aus der Region mit Ballons bei Firmenfeiern ausgestattet, etwa im Mannheimer Rosengarten. „Da haben wir einen ganzen Tag zum Dekorieren gebraucht“, erinnert sie sich schmunzelnd. „Das war aber ganz schön.“ Coronabedingt habe sie in der vergangenen Zeit leider auch einige Absagen bekommen. Bei ihrer eigenen Hochzeit im Oktober hatte Lottko nur wenige Ballons, da sie im kleinen Rahmen gefeiert hat. Im kommenden Jahr möchte das Paar die große Feier nachholen – und dann möchte die Mannheimerin die Location mit großer Ballon-Deko schmücken, verrät sie.

Trotzdem lässt sie sich nicht unterkriegen. Und auch wenn „Balloon Baby“ in der kommenden Zeit noch größer wird, ihre Vollzeitstelle will Sandra Lottko auf jeden Fall behalten und Mitarbeiter einstellen. Für die Zukunft hofft die junge Unternehmerin, Kunden landesweit zu bedienen. „Das sind dann ganz neue Herausforderungen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021