Mannheim.Ein 23-jähriger Autofahrer ist am frühen Montagmorgen in Mannheim bei der Kollision mit geparkten Fahrzeugen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 4 Uhr in der Mannheimer Straße im Stadtteil Käfertal unterwegs, als er aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Mit seinem Wagen kollidierte der Fahrer mit einem geparkten Pkw, den er bis zu einer einige Meter entfernten Hauswand schob. Zudem wurde bei dem Unfall ein zweites, direkt daneben geparktes Auto auf ein weiteres Fahrzeug und gemeinsam mit diesem auf einen dritten Pkw geschoben.

Die Feuerwehr befreite den im Unfallwagen eingeklemmten 23-Jährigen. Schwerverletzt kam der Mann ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand ersten Polizeierkenntnissen zufolge keine.