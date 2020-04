In Baucontainer und Büros eingebrochen

Unbekannte Einbrecher haben Büro- und Arbeitsmaterial im Wert von 1 200 Euro aus einem Baucontainer gestohlen. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat auf einer Baustelle im Stadtteil Vogelstang zwischen Freitagmittag und Montagfrüh. Etwa in der gleichen Zeit hätten unbekannte Täter in Käfertal ebenfalls versucht, in einen Baucontainer einzubrechen. Dies sei aber nicht gelungen. Auch hätten bisher unbekannte Einbrecher am Montagabend aus einem Büro in der Robert-Funari-Straße zwei Bildschirme und zwei Laptops gestohlen. Ob zwischen den drei Taten ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar, hieß es von der Polizei. pol/wol

