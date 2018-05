In C 2 „erwischt“: Google fotografiert wieder in der Stadt

Anzeige

Der Online-Dienst Google Maps fertigt wieder Bilder der Straßenzüge in der Stadt an. Auf Nachfrage teilte die Hamburger PR-Agentur a+o im Auftrag des Internetkonzerns Google mit, dass die Aufnahmen nicht für den Service Street View gedacht sind, also nicht veröffentlicht werden. Die Aufnahmen sollen ausgewertet werden, um beispielsweise „richtige Straßennamen und -schilder, Streckenführungen und Informationen über Geschäfte und andere Orte, die für euch von Interesse sind“, im Programm Google Maps anzuzeigen. Auf seiner Internetseite weist Google darauf hin, dass die Foto-Fahrten deutschlandweit noch bis September dieses Jahres stattfinden. lang