„In Chemie kann bei uns keiner helfen“

Mannheim.Seit zwei Wochen sind die Schulen zu, die Lehrer geben den Kindern Aufgaben, die sie abarbeiten sollen. Wir haben Mannheimer Eltern nach einer ersten Bilanz der „Schule zuhause“ gefragt.

Torsten Better

Kinder: Sohn in Klasse 5 der Inte-grierten Gesamtschule Herzogenried, Tochter in Klasse 3 der Johann-Peter-Hebel-Schule in Neuostheim.

Betreuungssituation: Beide Eltern

...