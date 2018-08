In der Bahn funkt es

Anzeige

Für das Finale bietet das Café Prag in E 4 die passende Bühne. Von außen durch das große Glasfenster sieht der Zuschauer in dem Film „Sag mir nichts“ die Fotografin Lena sitzen. Sie wartet auf den Journalisten Martin, der seine Freundin verlassen und mit Lena ein neues Leben anfangen will. Wird er kommen? Die Liebe zwischen den beiden schlägt zu Beginn des Films von Regisseur Andreas Kleinert aus dem Jahr 2016 wie ein Blitz ein, als sie sich in einer Bahn zum ersten Mal sehen. Wer hätte gedacht, dass Mannheims hässlichste Haltestelle „Rheinstraße“ am Aufgang zur Kurt-Schumacher-Brücke mal als Filmkulisse dienen könnte? Lena und Martin beginnen eine leidenschaftliche Affäre, die Kritik sprach von „klugem, sinnlichem Erotikkino“. Wir suchen den Nachnamen vom Darsteller des Martin. Der kräftige Typ, der meist einen Vollbart trägt, gehört zu den besten deutschen Schauspielern seiner Generation. Er war in Dominik Grafs „Im Angesicht des Verbrechens“ genauso dabei wie in „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ oder in einigen Folgen der Serie „Weissenssee“. imo