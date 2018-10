Thomas Schneider (59) sitzt konzentriert in der erhöhten Leitstelle und verfolgt gebannt seine Anzeige auf den beiden Bildschirmen. „Beim BASF-Zug haben wir ein Problem“, ruft er lautstark und tippt wohlüberlegt einige Tasten auf seinem Board. Und auch der Zug nach Villikur ist ins Stocken geraten.

Vorführungstage in der großen Welt der kleinen Züge – und wenn da etwas nicht klappt, sind die Mitglieder des N-Bahn-Clubs Rhein-Neckar in ihrem Vereinsheim in der Friesenheimer Straße 18 ganze besonders angespannt. Dort ist der Verein, der 1974 gegründet wurde, seit 1989 auf rund 280 Quadratmetern und zwei Stockwerken zu Hause. Damit ist der Club einer der ältesten N-Bahn-Vereine Deutschlands.

Namen sind frei erfunden

Am Inselbahnhof Edgarsee läuft es ebenso nicht rund: Von dort führt eine Überlandbahn nach Rudingen und zum Kopfbahnhof Eppfurt, die Nebenbahn zweigt dann nach Villikur ab. Im Kreuzungsbahnhof Stauffen treffen mehrere Strecken zusammen. Von der zweigleisigen Hauptstrecke der oberen Ebene von Klaustal zu einem Schattenbahnhof zweigt die zweigleisige Hauptstrecke zum Kopfbahnhof Eppfurt mit Verbindung zum Außenbahnhof ab. Der Bahnhof liegt am Rand der historischen Stadt Stauffen mit ihren Fachwerkhäusern, einem großen Markt, dem imposanten Dom sowie einer Klosteranlage.

Herzstück des N-Bahn-Clubs ist die große stationäre Anlage – alles im Maßstab 1:160. „Sie dürfte die größte stationäre N-Bahn-Anlage in Süddeutschland sein“, sagt Vorsitzender Werner Kleber (70), der sich bestens auskennt. „Jede freie Minute verbringe ich hier“, sagt er und deutet stolz auf den Edgarsee. „Der wurde nach unserem verstorbenen Gründungsmitglied Edgar Ohnsmann so genannt.“ Und auch der Bahnhof Villikur ist frei erfunden und wurde auf den Namen des langjährigen, ebenfalls verstorbenen Mitglieds, Hans-Jochen Vill getauft. „Wir haben unsere lieben Freunde so immer in bester Erinnerung.“

Die zweite Anlage, eine Modulanlage nach NCI-Norm, ergänzt und erweitert das Spektrum des Vereins. Diese Anlage wächst stetig und bietet vor allem neuen Mitgliedern, aber auch Anfängern die Möglichkeit, sich selbst zu engagieren und schnell Erfolgserlebnisse zu erzielen. Eine Besonderheit ist, dass der Betriebsmittelpunkt beider Anlagen je ein Kopfbahnhof mit acht beziehungsweise sechs Bahnsteiggleisen sowie vielen Abstellgleisen ist. Beide Bahnhöfe sind durchweg voll funktionsfähig.

Mehr als 1000 Meter Gleise

„Die Gestaltung der beiden Anlagen und der darauf mögliche, vorbildnahe Betrieb sind geeignet, das Interesse am Eisenbahnwesen und seiner Geschichte zu wecken“, formuliert Kleber. Dazu diene auch die Sammlung von eisenbahntechnischen Originalen und Nachbildungen. Wichtigstes Exponat ist das frühere Stellpult einer Rangiergruppe der BASF.

Zwar hat der Verein aktuell gerade einmal 14 Mitglieder, doch die halten alles am Laufen – und sind ein echtes Team. Mit Bastian Hedelt (14) ist seit gut einem Jahr sogar ein Nachwuchs-Modelleisenbahner dabei. „In der Schule werde ich zwar wegen meines Hobbys etwas belächelt. Das macht mir aber nichts aus. Die N-Bahn hat mich in ihren Bann gezogen“, sagt der Junge, der sich selbst als „professionellen Taucher“ bezeichnet: Aufgrund seiner Statur kann er gut unter die Anlage abtauchen und bei Problemen die unzähligen Verdrahtungen reparieren.

Mehr als 1000 Meter Gleise auf zwei Ebenen mit 163 Magnetweichen gilt es auf der Großanlage in Schuss zu halten. Insgesamt 15 Züge fahren auf der N-Bahn. 233 Belegmelder sorgen dafür, dass Thomas Schneider am computergesteuerten Stellwerk immer weiß, was wo gerade passiert. Und, wenn gerade mal irgendwo einmal was nicht läuft, ruft er wieder lautstark: „Wir haben ein Problem.“

