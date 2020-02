In der Hand die Zukunft lesen

Mannheim.„Setzen sie sich hin, sagen sie nichts, ich sage ihnen alles.“ Mit Kartenlegen, Hellsehen, Channeling und mit Engelkontakten sagt die Schweizerin Margit Ilmberger an diesem Wochenende in der Rheingoldhalle in Neckarau den Besuchern die persönliche Zukunft voraus.

Sie ist eine von 100 regionalen und internationalen Ausstellern und Referenten der „Spiritualität und Heilen“-Messe, die sich darüber hinaus mit ganzheitliche Therapien, Wohlbefinden, Wellness und Schönheit sowie auch mit gesundheitlicher Ernährung beschäftigen: Plastikfreie Wasserfilter aus flüssigem Holz, Drachenblut für Schutzmischungen, elektronisches Handlesen, Energietankstellen, gute Laune und Loslassen-Rächerstäbchen, weltweit einmalige 111 Tarotkarten der Alena Polyn sowie Biophotonen-Baumwolldecken stellen nur eine kleine Auswahl der Angebote der Messe dar. Und mit mehr als 300 Sitzplätzen in vier Vortragsräumen bieten die Aussteller auch ein interessantes und abwechslungsreiches Vortragsprogramm aus allen Bereichen.

Die Messe geht noch bis Sonntag und ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.