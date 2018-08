In der neuen Mieterpartei herrscht das Chaos

Anzeige

Damit erreicht die Mannheimer Auseinandersetzung eine neue Ebene. Denn mittlerweile hat sich auch noch der Regionalverband Südwest der Mieterpartei aus Frankfurt eingeschaltet. Der wiederum hält das Vorgehen des Bundesvorstandes für unzulässig und sieht darum die Neuwahl des Mannheimer Vorstands für unrechtmäßig. Es gibt eine offensichtliche Zuordnung: Während der Bundesvorstand Ulrike Schaller-Scholz-Koenen unterstützt, steht der Regionalvorstand hinter Karlheinz Paskuda.

Das Ganze steuert jetzt auf einen Höhepunkt zu: Am 31. August soll es in Frankfurt einen Bundesparteitag der Mieterpartei geben. Dort könne es eine Neuwahl des Vorstands geben, schreibt Roberto Stojanoski in einer Mail, und weiter: „Das grob fahrlässige und infantile undemokratische Verhalten einiger Akteure in der Partei kann von uns nicht mehr stillschweigend hingenommen werden.“

Mannheim als Zentrum des Streits

Es kracht also in der Mieterpartei – und Mannheim ist mitten drin in dem bundesweiten Streit. Karlheinz Paskuda hat unlängst ebenfalls per E-Mail-Verteiler ein „Märchen einer sozialen Frau“ verbreitet. Daran wirft er Schaller-Scholz-Koenen, ohne sie beim Namen zu nennen, vor, nur aus persönlichen Interessen zu handeln. Gleichzeitig schließt er Rechtsmittel gegen die Neugründung der Mieterpartei in Mannheim nicht aus. Mittlerweile erwägt er, aus seiner Mieterinitiative eine Wählervereinigung zu machen.

Ulrike Schaller-Scholz-Koenen hingegen wurde wieder zur Vorsitzenden der Mieterpartei gewählt, ihre Tochter zur Stellvertreterin, ihr Mann zum Schriftführer. Auch ein weiteres Mitglied des Vereins Steckenpferd, dem Schaller-Scholz-Koenen vorsitzt, ist im Vorstand. In einer Mitteilung verkündet der neue Vorstand den Austritt Paskudas: „Für seinen weiteren Lebensweg wünschen wir ihm alles Gute.“ bro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.08.2018