In der Stadt ist weniger los als sonst – aber leer ist sie nicht

Von der Feudenheimer Schleuse bis zum Fernmeldeturm sind es 1,3 Kilometer. In gemütlichem Tempo radelt man drei, vier Minuten. Dabei begegnen einem am späten Dienstagvormittag auf dem Neckardamm 19 andere Radfahrer, zehn Fußgänger, neun Jogger und eine Eidechse. Wirkt insgesamt viel, aber bei herrlichen Sonnenschein nicht außergewöhnlich. So sehen das auch zwei Polizisten, ebenfalls auf

...