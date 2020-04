In eineinhalb Minuten über den Rhein

Ein Kreuzer kostet ein Platz mindestens, es geht auch etwas bequemer für zwei Kreuzer. Und es dauert nur eineinhalb Minuten – worüber sich mancher wundern mag, der heute lange auf Brücken im Stau steht. Aber es ist ja auch schon 150 Jahre her: Im April 1870 beginnen Personendampfboote zwischen Mannheim und Ludwigshafen ihre regelmäßigen Fahrten.

„Ludwigshafener Local-Dampfschifffahrt“ nennt sich die Firma eines Herrn Lederle. Schon die Ostertage, zu denen die Touren damals starten, brachten ihm „starke Benützung“, wie das „Mannheimer Journal“ seinerzeit schreibt. Es wünscht ihm, „dass das zeitgemäße Unternehmen diejenige nachhaltige Unterstützung erhält, welche es verdient“. Und dafür spricht nicht nur der günstige Preis. Die Dampfschiffe sind „von morgens fünfeinhalb Uhr bis abends zehn Uhr“ ununterbrochen unterwegs, „stets mit Vergnügen“, wie die Firma sich in einer Zeitungsanzeige anpreist.

Zweite Fährverbindung

Doch wie lange sie genau zwischen den Ufern pendeln, weiß man nicht – die Überlieferungen sind lückenhaft. „Dass es aber an dieser Stelle auch noch nach der Jahrhundertwende und bis in den Ersten Weltkrieg hinein eine Personenfähre zwischen Mannheim und Ludwigshafen gab, belegen Bilder aus unserem Bestand und Einträge auf den Stadtplänen“, sagt Markus Enzenauer vom Marchivum. „Zudem wird das Ganze noch dadurch verkompliziert, als dass es über viele Jahre noch eine weitere Fährverbindung gab“, erzählt er. Die verkehrte zwischen der Rennershofstraße (heute Lindenhof) und dem Luitpoldhafen, während die Dampfschiffe des Herrn Lederle etwa dort pendelten, wo heute das Haus Oberrhein steht.

Enzenauer sieht daher noch „eine Reihe von offenen Fragen“ für eine ausführlichere Forschung. Diese Lücke ist jedoch eine Ausnahme. Die ganze Brücken-, Hafen- und Schifffahrtsgeschichte Mannheims hat Hanspeter Rings, der die Eröffnungsausstellung auf dem Museumsschiff kuratierte und 1987 zum Stadtarchiv (heute Marchivum) wechselte, intensiv aufgearbeitet. Sein Buch „Mannheim auf Kurs“ ist jetzt in aktualisierter, erweiterter Form neu aufgelegt worden. Rings blickt zurück auf die Römer, die schon den Rhein befuhren, das Fischerdorf Mannenheim, die mittelalterlichen Zollburgen Rheinhausen und Eichelsheim, die Neckarschifffahrtsordnung von 1605 und die Zünfte der Rheinschiffer.

Besonders wichtig ist aus Sicht von Rings die heute noch gültige „Mannheimer Akte“ von 1886, welche der internationalen Rheinschifffahrt freie Fahrt ohne Zölle gewährt – und für großen Aufschwung des 1840 eröffneten Mannheimer Hafens führt, dessen regen Handel Rings besonders lebendig schildert. Doch schon in der Barockzeit wird in Mannheim eifrig gehandelt, liefern Schiffe hier Waren aus Frankfurt, Mainz oder Worms an.

Immer wieder geht es auch um die Verbindung von der Quadratestadt zum gegenüberliegenden Rheinufer – zunächst zum dortigen Teil der Festung („Rheinschanze“) und zu umliegenden Dörfern, dann nach Ludwigshafen. Ab 1669 ist – auf dem ältesten vorhandenen Kupferstich der Stadt – die Geschichte der Mannheimer Rheinbrücken belegt, mit der „fliegenden Brücke“, einer im Strom an einem Tau fest verankerten Fähre. Sie kann immerhin 13 schwer beladene Wagen mit je drei Pferden aufnehmen.

Bismarck setzt sich ein

Das Jahr 1803 bedeutet eine Zäsur: Durch Napoleon wird Mannheim badisch, der Rhein zur Grenze. Doch die will man dennoch überwinden. Zunächst dient dazu nur eine sogenannte Schiffsbrücke – hölzerne Bootchen, mit Brettern als Fahrbahn verbunden. Doch die sind der zunehmenden Schifffahrt als Hindernis im Weg, müssen immer geöffnet werden. Eine Brücke soll also her, schon 1846/47 wird sie diskutiert.

1858 schreibt das „Mannheimer Journal“ von einem „dringenden Bedürfnis“, sonst würden „beide aufblühende Städte schwer beschädigt“. Sogar Reichskanzler Bismarck macht sich beim badischen Staat dafür stark, denn die Brücke soll auch den Eisenbahnverkehr fördern. Erst 1867/68 ist sie aber fertig. Die Bürger wollen indes weiter eine Fähre – und bekommen sie 1870.

