In Erwartung

Anzeige

Mit dem Fest Christi Himmelfahrt beginnt in der christlichen Kirche eine zehntägige Zwischenzeit: Das Warten auf den Heiligen Geist. Die „Apostelgeschichte“ in der Bibel berichtet in ihrem ersten Kapitel von dieser Zeit im Leben der Jünger Jesu. Die Jünger hatten den auferstandenen Jesus Christus mehrmals gesehen; er hatte mit ihnen vom Reich Gottes gesprochen. Und dann gab er ihnen, bevor er in die Dimension Gottes zurückkehrte, einen ganz merkwürdigen Auftrag: Wartet. „Wartet auf die Verheißung des Vaters: Ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und Ihr werdet meine Zeugen sein“.

Und so heißt es, als die Jünger von dem Berg nach Jerusalem zurückkamen, da stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie das letzte Mahl mit Jesus gehalten hatten, wo sie sich aufhielten, und sie beteten. Zehn Tage im intensiven Gebet. Zehn Tage in sehnsüchtiger Erwartung. Jesus war nicht mehr bei ihnen – sie hatten ihn gesehen, wie er zum Vater zurückkehrte. Aber er hatte ihnen gesagt: „Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch“ (Johannes 14,18). Die Jünger erwarteten eine ganz neue Gegenwart Gottes in ihrem Leben.

Es geht um heute!