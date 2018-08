In ewigen Stein gehauen

Maximilian Joeph Maria Pozzi (2. Juli 1770 bis 12. März 1842) war deutscher Bildhauer und stammte aus einer berühmten Künstlerfamilie. Von seinem Vater Joseph Anton Pozzi, einem Stuckateur, erhielt er seine künstlerische Ausbildung. 1789 begleitete der junge Pozzi seinen Vater nach Frankfurt am Main, um dort das neu erbaute Palais des Bankiers Franz Maria Schweitzer auszuschmücken. Ab 1790 erlernte Maximilian Pozzi die Bildhauerei an der Kunstakademie Mannheim und wurde bereits 1793 für seine Arbeiten mit der großen goldenen Preismedaille ausgezeichnet. 1795 restaurierte Pozzi den bei der Beschießung von Mannheim beschädigten Marktplatzbrunnen. Vergeblich versuchte er den Niedergang der Mannheimer Zeichnungsakademie zu verhindern. 1833 zählte er zu den Gründern des Mannheimer Kunstvereins. In der Region machte Pozzi sich insbesondere durch die Schaffung qualitativ hochwertiger Grabdenkmäler einen Namen. Wir suchen den Nachnamen eines ermordeten Dichters, dessen Grabmal auf dem Mannheimer Hauptfriedhof Pozzi gefertigt hat. dir

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018