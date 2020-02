In Haft nach Drogenfund

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Sandhofen ist die Polizei auf mehr als sieben Kilogramm Marihuana gestoßen. Neben Marihuanasamen, Verpackungsmaterial und Feinwaagen, fanden die Beamten auch 2000 Euro Bargeld, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 26-jährige Beschuldigte wurde festgenommen und wegen Fluchtgefahr in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ein Nachbar hatte sich am Samstag gegen 19.30 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil es aus der Wohnung des 26-Jährigen stark nach Marihuana riechen würde. Gegenüber den Beamten gab der Beschuldigte zunächst an, dass er nur einen Joint geraucht habe. Als sie die Wohnung betraten, händigte der 26-Jährige zunächst eine kleine Menge Marihuana aus, offenbar, um die Durchsuchung abzuwenden. Damit gab sich die Polizei jedoch nicht zufrieden. Laut eines Sprechers hat das Marihuana einen Straßenverkaufswert von etwa 70 000 Euro. pol/kpl

