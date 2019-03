In Haus gelockt und zusammengeschlagen – Zwei Männer und eine Frau angeklagt

Mannheim.Weil sie einen 33-Jährigen brutal zusammengeschlagen haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft Mannheim gegen zwei 27 und 35 Jahre alte Männer Anklage wegen Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung erhoben. Auch die 24-Jährige Ehefrau des 27-Jährigen wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, teilte die Behörde mit.

Den drei Beschuldigten wird zur Last gelegt, den Mann am 13. November 2018 unter einem Vorwand zur Wohnung der 24-Jährigen in Mannheim-Gartenstadt gelockt zu haben. Dort sollen die beiden Männer im Hausflur auf den Mann gewartet und dann auf ihn eingeschlagen haben, nachdem er das Haus betreten hatte. Hierbei soll der 35-Jährige auch ein sogenanntes Nunchaku (Würgeholz) benutzt haben. Die Auseinandersetzung habe sich vor die Haustür verlagert, wo die Angeschuldigten auf den Mann – auch mit dem Nunchaku – weiter eingeschlagen und eingetreten haben sollen.

Nachdem Dritte auf das Geschehen aufmerksam wurden und die beiden Angeschuldigten aufforderten, aufzuhören, seien diese geflüchtet. Der Mann erlitt unter anderem eine Gehirnerschütterung und mehrere Prellungen. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Hintergrund der Auseinandersetzung sollen Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.

Der 27-jährige Angeschuldigte wurde wenige Tage nach der Tat festgenommen, der 35-jährige Angeschuldigte Ende Januar 2019. Beide befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft und bestreiten den Tatvorwurf im Wesentlichen. Die 24-Jährige hat sich nicht zur Sache geäußert und befindet sich weiter auf freiem Fuß.