„Es gibt viel zu entdecken“, versicherte Priska Gerlach-Wies den Gästen in der Aula des Karl-Friedrich-Gymnasiums. Die Geschäftsführerin der Jugendakademie Rhein-Neckar für besonders begabte Schüler sprach damit vor allem die Talente der Mittel- und Oberstufe an, denn für sie endete ihr Akademiejahr, das sie zusätzlich zu der regulären Schulausbildung absolvierten.

Seit 22 Jahren gibt es dieses städtische Förderprogramm, das als Studium Generale Themen aufgreift, die über schulische Kontexte hinaus gehen. Dabei stellt die Akademie bewusst keine Kaderschmiede dar, wie Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) feststellte: „Wir wollen die hochbegabten Menschen weiter entwickeln im Kontext einer demokratischen und weltoffenen Gesellschaft. Hochbegabung bedarf Unterstützung in Familie, Schule und Gesellschaft.“ Die Jugendakademie bietet daher einen „Perspektivenwechsel“ und „stärkt die Achtsamkeit“, so Freundlieb.

Das nun zu Ende gegangene Lehrjahr stand unter dem Motto „Conditio Humana“ und ging den Fragen nach den Bedingungen des menschlichen Lebens und der Natur des Menschen nach. Die philosophische Anthropologie, bei der die Musik als Grundlage dient, Aspekte der künstlichen Intelligenz, Rechtsansichten, der Mensch im Weltraum und auch Erinnerungskultur waren ebenso Themenschwerpunkte.

Freundlieb erinnerte an die Vergänglichkeit der Zeit und dass „wir endlich sind. Die Erinnerung an die Vergänglichkeit blenden wir gerne aus“. Sie dankte daher besonders der Gruppe, die das Thema Erinnerung und Erinnerungskultur aufgegriffen hat. Sie erinnerte alle Absolventen daher insbesondere an ihre Verantwortung: „In Ihnen steckt Potenzial. Wir brauchen Sie und Ihr Wissen für die Herausforderungen von morgen. Sie sind die, die die Zukunft gestalten.“ Im Hinblick auf die „Fridays-For-Future“-Bewegung ermahnte sie die Jugendlichen zu mehr Aktionismus: „Treten sie uns Erwachsenen auf die Füße, wir haben es an manchen Tagen verdient.“

Akademie-Geschäftsführerin Sabine Knur zeigte in ihrem Rückblick eine der Veränderungen auf: „Wir arbeiten nicht mehr nach festem, wöchentlichem Stundenplan, sondern in Intensivphasen, teilweise auch an Wochenenden.“ Neben den Musikbeiträgen von Absolventen der Akademie gab es auch zwei Kurzpräsentationen zum Grundgesetz und zur Bodenbeschaffenheit.

Der dritte Geschäftsführer der Akademie, Gottfried Becker, bezeichnete es vordergründig als ein „banales Thema“, aber wenn sich im nächsten Schuljahr die Jungakademiker mit „Chaos und Ordnung“ auseinandersetzen werden, wird es auch um die Schöpfung gehen. „Chaos heißt das Dunkel“, so Becker, und „Ordnung wird als etwas Positives empfunden“.

Die hochbegabten jungen Menschen im Rhein-Neckar-Dreieck dürfen sich im nächsten Akademiejahr wieder auf spannende und interessante Themen freuen.

