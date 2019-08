In jedem Zelt eine eigene Welt

Auch in diesen Sommerferien verwandelte sich der Untere Luisenpark wieder in einen riesigen Spielplatz. Unter dem Motto „Die Welt ist bunt“ durften über 200 Kinder eine Woche lang ihre Kreativität ausleben – mit einem reichhaltigen Angebot, das von Töpfern, Malen, Schnitzen und Basteln bis zu Tanz und Theater reichte. „Wir wollen den Kindern helfen, ihren Ideen und Ansichten Ausdruck zu verleihen“, sagte Yvonne Di Natale, Vorsitzende des europäischen Kunstverbandes und eine der Schirmherrinnen der Veranstaltung.

Gefördert wird das Projekt unter Anderem von der „Aktion Kinder- und Jugendkultur e. V.“ und der Stadt Mannheim. Die gut zwanzig bunten Zelte dienten dabei nicht nur als Werkstätten und Aufenthaltsräume, sondern gleichzeitig auch als Ausstellungsräume und Bühne für die Kinder, betitelt als „Luisenmuseum“. Zur feierlichen Eröffnung am gestrigen Freitag versammelten sich alle im Gemeinschaftszelt, in dem zunächst gemeinsam gesungen wurde. Anschließend folgte eine Ansprache des „Museumsdirektors“ in Person von Michael Nied. Der Leiter des Spielmobils verkündete: „Die Ausstellung ist fantastisch!“. Zusammen mit Yvonne Di Natale durfte er dann das rote Band am Eingang des Museums zerschneiden und so symbolisch die Ausstellung eröffnen.

Fantasiesprache entwickelt

Auf einem knapp einstündigen Rundgang durch die individuell gestalteten Zelte konnte man die ausgestellten Arbeiten bestaunen. Die Rolle des „Museumsführers“ übernahm dabei der zehnjährige Loris. „Jedes Zelt ist eine eigene Welt“, versprach er. An jeder Station wurde eine andere Geschichte erzählt, immer basierend auf einem Naturfoto aus einer bestimmten Region der Erde. Dazu hatten die Kinder nicht nur Bastelarbeiten angefertigt, sondern auch jeweils eine eigene Fantasiesprache entwickelt.

Und sie trugen immer passende Kleidung: Die Töpfer Umhänge in Erdbraun, die Schmuckwerker rote Kleider, die Maler Schürzen in Türkis. In der Textilwerkstatt führten einige Kinder sogar ihre selbst geschneiderten Kleider vor. Eines der Zelte diente als Bühne für das Theaterstück „Jeder kann ein Superheld sein“, die „Clouddancer“ entführten mit ihrer Tanzvorführung nach Indien und Südostasien. In der Comic- und Papierwerkstatt wurde es dann sehr japanisch: neben Zeichnungen bekannter Mangafiguren und Origami konnte man auch Eigenkreationen wie Mobilés und Daumenkinos bestaunen. Helena, Hans und Zora hatten sich dagegen für die Holzwerkstatt entschieden. „Das macht einfach am meisten Spaß“, meinten sie einhellig.

Die Kinder mussten sich nach zwei Stunden Schnuppern für eine der Werkstätten entscheiden. Wechsel waren eher die Ausnahme. Wem zwischendurch die ganze Werkelei zu viel wurde, konnte sich jederzeit auf dem Fußballfeld austoben, sich etwas zu essen und zu trinken holen oder im „Besinnungszelt“ einfach entspannen.

„Man kann hier viel dazu lernen“

Für die Betreuung und die Einhaltung der Regeln sorgten 20 bis 30 meist Ehrenamtliche. Einer von ihnen, Julian Herrmann, meinte: „Die Arbeit mit den Kindern ist manchmal anstrengend, macht aber auch eine Menge Spaß“. Als Student der Sozialen Arbeit sammelte er gleichzeitig Berufserfahrung. „Man kann hier viel dazulernen“.

Das Spielmobil ist jedes Jahr in den Pfingst- und Sommerferien im Unteren Luisenpark zu finden. Das „Luisenmuseum“ öffnet auch nächste Woche (26. bis 30. August) nochmals täglich von 9h bis 14h seine Tore. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Die Anmeldung kann jederzeit erfolgen und ist unverbindlich und kostenlos. „Wir bieten ein vielfältiges Angebot, damit sich jedes Kind wiederfinden kann“, sagte Michael Nied.

