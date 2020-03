In Kiosk eingebrochen

Drei Unbekannte sind am Dienstagmorgen um 3.10 Uhr in einen Kiosk in der Donarstraße eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Nachdem die Täter die verschlossene Eingangstüre aufgehebelt hatten, gelangten sie in den Kiosk und stahlen Zigaretten und Tabak in unbekanntem Wert. Ein Zeuge verständigte die Beamten, die Fahndung verlief jedoch erfolglos, berichtet die Polizei. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste hat blonde Haare, bekleidet war er mit dunkler Jogginghose und einem beschrifteten dunklen Pullover. Der zweite besitzt eine korpulente Statur und war bekleidet mit dunkler Jogginghose, grauem Pullover und trug ein schwarzes Tuch vor dem Mund. Lediglich bekannt ist vom dritten, dass er schwarze Kleidung trug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77 76 90 bei den Beamten zu melden. see/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.03.2020