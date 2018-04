In Kletterhalle eingebrochen

Anzeige

Ein Unbekannter ist in eine Kletterhalle in Käfertal eingedrungen und hat eine Geldkassette mit Bargeld sowie drei Tablet-Computer gestohlen. Den Gesamtwert des Diebesgutes bezifferte die Polizei gestern mit rund 1000 Euro, den beim Einbruch entstandenen Sachschaden mit etwa 100 Euro. Den Angaben zufolge muss der Täter zwischen Freitagabend und Samstagvormittag eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes in der Birkenauer Straße aufgebrochen haben. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Boulderhalle. „Bouldern“ (abgeleitet vom englischen Wort für Felsblock) ist eine zunehmend beliebte Form des freien Kletterns, bei der auf Gurte und Seile verzichtet wird.

Zeugen, die im Bereich der Halle zwischen Freitag, 22.40 Uhr, und Samstag, elf Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen unter der Telefonnummer 0621/71 84 90 auf dem Revier Käfertal anrufen. sma