In Lagerhalle und Büros eingedrungen

In der Krügerstraße ist in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, in das Firmenareal eines Heizungsdienstleisters und eines Hundefuttervertriebs eingebrochen worden. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten zunächst ein Toilettenfenster auf und drangen so in eine Lagerhalle ein. Von dort aus machten sie sich gewaltsam an einer Bürotür zu schaffen und entwendeten aus dem Büroraum eine Schlüsselkassette. Zudem nahmen sie diverse Messingteile, darunter mehrere Zähleruhren, von noch unbekanntem Wert mit. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang unklar. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Posten Rheinau, Tel.: 0621/876 82-0, oder dem Revier Neckarau, Tel.: 0621/83 397-0, in Verbindung zu setzen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.01.2020