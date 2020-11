„In manchen Regionen gibt es keinerlei Vorräte mehr“

Wer im Oktober verpasst hat, sich gegen Grippe impfen zu lassen, und derzeit in seiner Hausarztpraxis einen Termin für die Schutzspritze vereinbaren möchte, bekommt vermutlich zu hören: „Wir haben Impfstoff nachbestellt – wissen aber nicht, wann er kommt.“ Auch Apotheken warten auf Nachlieferungen, wie sich bei einem „MM“-Rundruf offenbart.

Beispielsweise berichtet eine Mitarbeiterin der Apotheke im Collini-Facharztzentrum, dass die vor einer Woche nochmals eingetroffenen 100 Impfdosen von Ärzten bestellt waren und sofort weitergegeben wurden. Für weitere Nachorderungen habe der Hersteller keinen Liefertermin genannt. Ähnliches ist von der Löwen-Apotheke im P 2-Quadrat zu hören. „Wir haben jede Menge Grippeimpfstoff bestellt, aber nicht mitgeteilt bekommen, wann und ob er kommt“, schildert eine Fachangestellte die aktuelle Lage.

Von einem „Engpass“ spricht Thomas Luft, Sprecher des Mannheimer Apothekerverbandes. Als einen Grund führt er an, dass viele Arztpraxen von Jahresanfang bis Ende April „sehr zurückhaltend“ bestellt und auch die um einen Monat verlängerte Frist für Vorreservierungen kaum genutzt hätten. Aus kollegialem Erfahrungsaustausch mit 50 bundesweiten Apothekern weiß Luft, dass die Verteilung unterschiedlich läuft: „Es gibt Regionen in Deutschland, die sind mit Grippeimpfstoff noch gut versorgt, während es anderswo keinerlei Vorräte mehr gibt.“

Warten auf den Nachschub

Und wie stellt sich die Situation in der von ihm betriebenen Post-Apotheke in Edingen-Neckarhausen dar? „In meinem Kühlschrank liegt momentan kein Grippeimpfstoff.“ Er warte auf die Bestellungen von zwei Praxen und auf angeforderte Einzeldosen für hundert Kunden. Privatversicherte besorgen sich nämlich häufig (gegen Vorlage eines Rezeptes) den Influenzawirkstoff in ihrer Apotheke selbst und lassen sich diesen in der betreuenden Praxis spritzen. Noch ist der Sprecher der Mannheimer Apotheker zuversichtlich, dass zeitnah Nachschub eintrifft. Schließlich hat das Bundesministerium für Gesundheit schon vor Wochen mitgeteilt, dass es zu der in vergangenen Jahren üblichen Regelversorgung zusätzlich sechs Millionen Dosen Influenzaimpfstoffe von fünf Herstellern beschafft hat – darunter auch vom Pharmakonzern Sanofi. Nach derzeitigen Informationen, so Luft, sollen Anti-Grippe-Wirkstoffe von Sanofi Pasteur, die eigentlich für den französischen Markt bestimmt waren, in Deutschland ausgeliefert werden.

Wie das Robert Koch-Institut (RKI) betont, ist es auch Ende November oder im Dezember für eine gerade in der Corona- Pandemie empfohlenen Grippeschutzimpfung keineswegs zu spät. Schließlich sind Influenzawellen in den letzten Wintern erst nach der Jahreswende angerollt. Und so berichtete der „MM“ Mitte Februar 2020, dass in Mannheim zwar die Grippe umgeht, aber nicht grassiert – erst danach hat die Zahl stationär behandelter Patienten über das „Jahrestypische“ hinaus zugenommen. Die Zeitspanne, während der sich die Schutzwirkung einer Spritze gegen Grippe komplett aufbaut, gibt das RKI mit zehn bis 14 Tagen an.

