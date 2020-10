In Mannheim liegen derzeit vier Corona-Patienten auf der Intensivstation

Die Corona-Zahlen steigen in Mannheim weiter rasant an. Am Donnerstag meldete die Stadtverwaltung 85 weitere Fälle einer nachgewiesenen Corona-Infektion. Damit beträgt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie in Mannheim 1727. Als genesen gelten 1311 Personen, 402 Betroffene werden am Donnerstag (Stand 17.20 Uhr) als „akute Fälle“ geführt. 24 von ihnen befinden sich

...