In Mannheim Unfälle fingiert?

Ist Arif Ö. ein Versicherungsbetrüger? Einer, der Unfälle fingiert, um sich finanziell zu bereichern? Gehört der 26-Jährige außerdem zu den sogenannten Posern - solchen Autofahrern, die mit meist hochwertigen, großen Wagen und extrem erhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt jagen, um auf sich aufmerksam zu machen? Arif Ö. sagt: nein. Staatsanwältin Anna Herting-Vogel dagegen lässt an den Vorwürfen kaum Zweifel. Am Amtsgericht trägt sie am Mittwochmorgen die Anklage vor und reiht alle Vorwürfe aneinander. In den Jahren 2015 bis 2018 soll Arif Ö. - ein gelernter Versicherungskaufmann - mehrere Unfälle erzwungen haben, um sich durch die Auszahlung der Schadenserstattung eine dauerhafte Einnahmequelle zu sichern. Dabei habe er Fahrfehler anderer Verkehrsteilnehmer ausgenutzt, um die Unfälle bewusst herbeizuführen.

Drei dieser Vorkommnisse beschreibt die Staatsanwältin konkret. Im Oktober 2015 beispielsweise sei der Angeklagte auf der Kurpfalzbrücke unterwegs gewesen. Den plötzlichen Fahrspurwechsel eines anderen Wagens habe er ausgenutzt, um eine Kollision zu verursachen. Ähnlich sei es 2018 abgelaufen. Als ein Autofahrer, der parallel zu dem 26-Jährigen auf der zweiten Linksabbiegerspur der Kunststraße fuhr, von der Fahrbahn abkam, sei Arif Ö. mit seinem Polo von hinten in das Fahrzeug des anderen Verkehrsteilnehmers gekracht. Die Versicherungen zahlten: einmal 2400 Euro, dann 2800 Euro. Ähnlich lief es - laut Anklage - auch bei einem dritten Unfall. 2019 fiel Arif Ö. dann aber mit einem anders gelagerten Unfall auf: Weil er mit überhöhter Geschwindigkeit mit einem BMW X3 aus der Kunststraße auf den Kaiserring einbog, sei er von der Straße abgekommen und auf dem Gehweg in eine Personengruppe gefahren. Zwei Menschen wurden verletzt. Der Angeklagte habe sein neues Auto vorführen wollen, sagt die Staatsanwältin, und habe deshalb schon dem Abbiegen mehrmals den Motor aufheulen lassen. Zu diesem Vorwurf möchte sich Arif Ö. am Donnerstag ausführlich äußern. Ein Urteil hat das Amtsgericht für Mittwoch, 30. September, angekündigt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020