In Quadraten überfallen

Vier Unbekannte haben bereits am Freitag, 29. November, einen 20-Jährigen in der Innenstadt überfallen. Nach Angaben der Polizei von Montag war der Mann gegen 21 Uhr in der Straße zwischen den Quadraten L 10 und M 6 unterwegs, als ihm auf der gegenüberliegenden Straßenseite vier Männer auffielen, die pfiffen und ihm hinterherriefen. Kurz darauf seien die Männer zu ihm herüber gekommen und hätten ihm den Rucksack entrissen. Anschließend flohen sie in unterschiedliche Richtungen.

Bei den Tätern handelt es sich nach Angaben des 20-Jährigen um vier Männer mit süd- oder südosteuropäischem Aussehen. Zwei von ihnen sollen Wellensteyn-Jacken und einen schwarzen Vollbart getragen haben. In dem schwarzen Puma-Rucksack mit grauem Streifen und grauem Logo haben sich ein Toshiba-Notebook, ein Schreibblock und ein Mäppchen befunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/ 1 74 44 44. pol/jeb

