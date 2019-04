In ruhigen wie in stürmischen Zeiten

Sieben Jahrzehnte stehen Klaus und Ellen Schneider nun schon Seite an Seite. Es gilt als „Gnade Gottes“, daher auch der Name. Am 23. April 1949 gaben Ellen, die damals noch May hieß und Klaus Schneider sich das Jawort und können nun – 70 Jahre später – Gnadenhochzeit feiern.

Kennengelernt haben die beiden sich bei einer Tanzveranstaltung, Klaus Schneider fand schnell Gefallen an seiner Zukünftigen. „Wenn man die Richtige vor sich hat, weiß man es“, meint der heute 93-Jährige. Neun Monate später trat das Paar dann vor den Altar, erst standesamtlich in der Schwetzinger-Vorstadt, dann folgte die Zeremonie in der Sankt Sebastian Kirche.

Gemeinsam auf hoher See

Sie hatten einander gegenüber gewohnt, dennoch kannten die beiden sich zu Kriegzeiten noch nicht. Schneider zog man als Mienensucher ein, Ellen Mayer wollte Verkäuferin werden, bekam aber eine Anstellung in einem Rüstungsbetrieb. Nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges wurde Schneider – wie schon sein Vater – Schiffer und schließlich Kapitän.

Die frisch verheiratete Ellen Schneider unterstütze ihren Mann als Matrosin an Bord und in der Kombüse. Die beiden waren schon damals ein starkes Team: Nachdem Kapitän Schneider sich an der Hand verletzte, musste seine Angetraute das Steuer übernehmen, um das Schiff sicher in den Hafen zu bringen. Für ein Logistikunternehmen aus Frankfurt waren die Schneiders in ganz Europa unterwegs.

Kinder haben die beiden nicht, bei ihrem Berufsbild hätte das bedeutet, dass Frau Schneider daheim bleiben müsste, eine Trennung über so lange Zeit kam für das Ehepaar jedoch nicht in Frage. 1985 wurden die beiden dann pensioniert. Mannheim war immer die Heimat der zwei Seeleute, in ihrem Ruhestand zogen sie daher in ihre gemeinsame Wohnung in der Schanzenstraße. Lange pflegte Schneider dort seine Frau, die im Alter auf Hilfe angewiesen war. Nach einem Haushaltsunfall wurde aber klar, dass professionelle Unterstützung notwendig war.

Seit drei Jahren lebt das Ehepaar nun im Unionshaus in Käfertal, Ellen Schneiders Gesundheit blüht seitdem sichtlich auf. Zu ihrer Gnadenhochzeit hat die Heimleitung gemeinsam mit Verwandten der beiden Eheleuten eine Überraschungsfeier mit Kaffee und Kuchen organisiert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019