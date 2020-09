In Schlangenlinien zum Parkausweis

Gelbe Pfeile und Abstandslinien weisen Besuchern des Bürgerservice-Zentrums Mitte in K 7 den Weg in Schlangenlinien über den umfunktionierten Mitarbeiterparkplatz. Gegen 9 Uhr stehen hier rund 20 Menschen und warten auf den Einlass. Nach einer vierzehntägigen Schließung wegen eines Corona-Falls unter den Mitarbeitern (wir berichteten) hatte das Zentrum am vergangenen Donnerstag zunächst für Bürgerinnen und Bürger mit vorheriger Terminvereinbarung geöffnet. Seit diesem Dienstagmorgen ist auch wieder der Besuch der offenen Sprechstunde möglich. „‚Normalbetrieb’ ab 1. September“, war auf der Webseite der Stadt Mannheim angekündigt worden. In Anführungszeichen, denn im Bürgerservice-Zentrum läuft natürlich immer noch alles unter Pandemiebedingungen ab.

Ende Juni hatte es Beschwerden über lange Wartezeiten trotz Termin sowie über eine unklare Kommunikation gegeben. Am 14. August wurde bekannt, dass sich ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatte, woraufhin die Stadt den Bürgerservice in den Quadraten schloss. Weitere 17 Mitarbeiter wurden als Kontaktpersonen ermittelt, getestet und in Quarantäne geschickt. Rund 1000 vereinbarte Termine wurden auf Bürgerservice-Stellen in anderen Stadtteilen verlegt.

Manuela Nagel (31) war an diesem Dienstag im Zentrum in K 7, um einen Parkausweis zu beantragen. Etwa 30 bis 40 Minuten habe sie warten müssen, berichtet sie. Sie sieht die Situation gelassen: „Es ist war nicht so chaotisch, wie ich gedacht hatte.“ Sonst sei es bei den Bürgerdiensten viel voller. „Aber die haben das hier gut gelöst, es ist alles gut beschildert und markiert, man findet sich zurecht“, fasst sie zusammen.

Besucher halten Abstand

Zur Abholung von Ausweisen und Pässen, zu Ausländerbehörde, Fundbüro, Führerscheinstelle oder Standesamt geht es durch den Haupteingang. Wer die offene Sprechstunde nutzen will, wird nun durch den barrierefreien Eingang geleitet. Davor wird die Warteschlange durch gelbe Markierungen mit Abstandslinien und schraffierten Flächen, die nicht betreten werden sollen, geführt.

Um Viertel vor 10 reicht die markierte Fläche für kurze Zeit nicht aus, wenige Wartende stehen am Rand des Bürgersteigs. Sollten jetzt mehr Menschen dazu kommen, blockiert die Warteschlange den Bürgersteig. Doch diese Situation tritt nicht ein –nach fünf Minuten sind die Wartenden wieder aufgerückt, eine ganze Reihe innerhalb der Markierung ist wieder frei. Das Leitsystem funktioniert offenbar. Sowohl im Wartebereich vor dem Gebäude als auch direkt vor dem Eingang kontrolliert Sicherheitspersonal die Einhaltung der Hygieneregeln. Wer zu nah aufrückt oder sich in den gelb schraffierten Bereichen aufhält, wird darauf hingewiesen. Doch die meisten Besucher halten ohnehin Abstand und tragen Mund-Nasen-Schutz.

Im Innenbereich läuft es weitgehend wie gewohnt. Im Warteraum ziehen Besucher eine Nummer, die aufgerufen wird. Wer trotzdem unsicher ist, wohin er sich wenden muss, kann das Personal am Schalter im Eingangsbereich fragen. Alle Schalter sind mit Plexiglasscheiben ausgestattet, Markierungen am Boden sorgen dafür, dass sich die Besucher in Einbahnstraßen bewegen, zum Ausgang führen große gelbe Pfeile am Boden. Der erste Eindruck: Es geht nach der Wiederöffnung weitgehend entspannt zu. Um 11 Uhr ist im Außenbereich kaum etwas los, zeitweise steht niemand an. Bis zum Ende der offenen Sprechstunde bleibt der Andrang gering. Melina Schneider (25) hat sich Dokumente für ihre Immatrikulation beglaubigen lassen, da sie für den Master in Wirtschaftspsychologie nach Hamburg wechseln will. Das ging schnell: „Draußen musste ich gar nicht anstehen“, sagt sie, „und im Warteraum waren es etwa fünf Minuten.“

