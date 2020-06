In schwierigen Zeiten seine Heimatstadt geprägt

Acht Namen zählt die Liste der Mannheimer Oberbürgermeister nach 1945. Keiner amtiert so lange wie er: Von 1983 bis 2007 regiert Gerhard Widder die Kurpfalz-Metropole. 24 Jahre lang führt er sie durch Phasen der Krise und forciert dabei zugleich den Ausbau zum Dienstleistungs-, Wissenschafts- und Kulturstandort. Von Konstantin Groß

Die Bedeutung dieses Mannes wird mit folgendem Vergleich deutlich: Ein Mannheimer muss heute älter als 50 Jahre sein, um bewusst einen seiner Vorgänger im Amt erlebt zu haben. Wer in den 1980er, 1990er und 2000er Jahren aufwächst, kennt (mit Ausnahme des aktuellen Amtsinhabers Peter Kurz natürlich) keinen anderen Oberbürgermeister als ihn: Gerhard Widder prägt in seiner 24-jährigen Amtszeit eine Generation von Mannheimern.

Es findet sich, so darf man sagen, was zusammengehört. Gerhard Widder kommt nicht von irgendwo her, um das höchste Amt Mannheims zu übernehmen. Er ist Monnemer durch und durch. Hier wird er geboren – nicht in einem der Vororte, die als früher selbstständige Gemeinden erst einverleibt werden; nein, in der Herzkammer der Kurpfalz-Metropole: in der Neckarstadt.

Eine Jugend in Trümmern

Es ist eine schwere Zeit. In seinem Geburtsjahr 1940 zeichnet sich bereits ab, dass seine Heimatstadt in dem ein Jahr zuvor durch Hitler vom Zaune gebrochenen Weltkrieg eine der am stärksten bombardierten Städte in Deutschland werden wird. Als das Sterben 1945 endlich aufhört, ist Widder noch keine fünf Jahre alt und Mannheim ein Trümmerfeld.

Um die Stadt, das Land, wieder aufzurichten, braucht es Baumeister, Techniker. Widder beginnt bei BBC eine Lehre als Starkstromelektriker, bildet sich fort, bleibt dann doch nicht in der Industrie, sondern wird Lehrer an einer Berufsschule.

Familiäre Tradition, Wohnort, Beruf – der Weg in die organisierte Arbeiterbewegung ist vorgezeichnet. „Sozialistische Jugend Falken“ und Naturfreunde werden erste Stationen. „Die internationalen Zeltlager der Falken vor allem in England haben mich geprägt“, bekennt er.

Kind der Arbeiterbewegung

Er ist noch keine 18, da geht er in die SPD. Damals nicht nur eine Partei, sondern mit Falken, Naturfreunden und AWO eine eigene Welt. Heimat. „Ich bin ein Kind der Arbeiterbewegung“, bekennt er stolz. Dass er wie später sein Heidelberger Kollege Reinhold Zundel austritt, weil der linke Parteiflügel ihn ärgert, das ist bei Widder daher nicht denkbar.

1975 wird er Mitglied des Gemeinderates, fünf Jahre später SPD-Fraktionschef. „Das wäre ich geblieben, hätte mich nicht ein tragisches Ereignis auf einen anderen Weg geführt.“ Bei einer Reise nach Afrika erliegt Oberbürgermeister Wilhelm Varnholt im April 1983 nach nicht mal drei Jahren im Amt einem Herzschlag – neben der menschlichen Tragik ein politisches Desaster für seine Partei, die dominierende SPD.

Schon bei Varnholts Wahl 1980 steht es Spitz auf Knopf, 1983 will CDU-Kontrahent Roland Hartung es nun schaffen. In der SPD beginnt die hektische Suche nach einem Kandidaten. Der altgediente Sport- und Kulturdezernent Manfred David ist ebenso im Gespräch wie mancher Ex-Minister der im Jahr zuvor gestürzten Bundesregierung von Helmut Schmidt; Volker Hauff etwa, der dann aber doch lieber nach Frankfurt geht. SPD-Kreischef Karl Feuerstein setzt von Anfang an auf eine Mannheimer Lösung mit Langzeitperspektive: Gerhard Widder.

Der Zweikampf Widder-Hartung wird bundesweit beachtet. Helmut Kohl, der Pfälzer Nachbar, unterstützt seine CDU, die kurz zuvor, im März 1983, die Bundestagswahl gewonnen und auch einen der damals zwei Mannheimer Wahlkreise geholt hat. Doch die Sozis ziehen alle Register. „Willy Brandt ging mit mir auf Straßenfeste“, erinnert sich Widder an die Unterstützung des Parteichefs. Seine Leute machen Hausbesuche, mit frischen Brötchen an den Haustüren am Wahlsonntag.

Im zweiten Wahlgang holt Widder den Sieg. In der Parteizeitung „Vorwärts“ feiert Brandt dies als Zeichen für den bundesweiten Wiederaufstieg der SPD – verfrüht, wie sich zeigen soll. Und auch in Mannheim bleibt der SPD wenig Zeit zu feiern.

Die Quadratestadt steckt in einer tiefen Strukturkrise: Drais, SEL, ABB, MWM, Hertie – Unternehmen bauen Personal ab. Mannheim führt die Arbeitslosenstatistik im Land an. Das belastet die kommunalen Finanzen, „Haushaltskonsolidierung“ wird Schreckenswort jener Zeit.

Widder kämpft, was ihm die Gewerkschaften nie vergessen, für den Erhalt der Arbeitsplätze sehr persönlich, ebenso wie gegen das Abhängen Mannheims vom ICE (Bypass). Er betreibt aber auch Strukturpolitik, fördert den Ausbau zum Dienstleistungs-, Wissenschafts- und Kulturstandort: Vollzug der Maimarkt-Verlegung, Eröffnung Landesmuseum, Ausbau Rosengarten, Neubau Reiss-Engelhorn-Museum, SAP Arena, Popakademie – so lauten die Stichworte. Bei den Bürgern heiß umstritten ist der Neubau des Carl-Benz-Stadions und des Stadthauses auf N 1; diesen kann Widder gegen die Mehrheit in einem Bürgerentscheid durchsetzen, da dieser nicht das nötige Quorum erreicht.

Standpunkte mutig vertreten

Anfang der 1990er Jahre wird Mannheim von einer bundesweiten Herausforderung tangiert: Als Folge des Balkankrieges explodieren die Asylbewerberzahlen – mit Folgen, die sich nach 2015 wiederholen werden: Probleme bei der Unterbringung der Fremden sowie politische Kräfte – damals die „Republikaner“ – , die daraus mit Erfolg Kapital schlagen.

Widder drückt sich nicht: Als es im Stadtteil Schönau zu Krawallen kommt, die denen in Ostdeutschland ähneln, zeigt er Präsenz. Wo eine neue Unterkunft entsteht und sich Protest regt wie in Rheinau-Süd, stellt er sich vor Ort der Kritik. Als Realist gehört er ab 1990 zu jenen Oberbürgermeistern, die politische Konsequenzen fordern und daher – dort keineswegs beliebt – von seiner SPD die Zustimmung zu einer Präzisierung des Asylrechts im Grundgesetz; zu ihr kommt es 1993.

Unzweifelhaft bleibt sein Eintreten für die weltoffene Stadt. Der Bau des Jüdischen Gemeindezentrums wird von ihm ebenso unterstützt wie die Moschee am Ring. In Mannheim kaum bekannt ist dagegen sein Vorsitz im Bundesverband der 1500 kommunalen Unternehmen mit rund 270 000 Beschäftigten. „Das bot Gestaltungsmöglichkeiten, die auch der Stadt genützt haben“, weiß er.

Die größte Bewährungsprobe in Widders Amtszeit wird 1997/98 jedoch die Sparkassen-Krise, eine der größten der Republik. Alle Kontrollmechanismen versagen. „Und als Vorsitzender der Aufsichtsgremien trug ich als Oberbürgermeister die Verantwortung für die Folgen.“

Und die sind gravierend – für die Stadt, die dadurch auf Jahre finanziell schwer belastet wird; für die Sparkasse, die ihre Selbstständigkeit verliert und mit der kleineren, aber gesunden Bezirkssparkasse Weinheim fusioniert; für Widder selbst, der deren Verwaltungsratsvorsitz an die Weinheimer abgeben muss.

Am Ende hoch geachtet

So wird Widder 1999 nach 16 Jahren von dem jungen CDU-Stadtrat Sven Otto in einen zweiten Wahlgang gezwungen, in dem er nur knapp obsiegt. Doch in der Folge profitiert er davon, dass sich die CDU mit ihrer „Froschkönig-Affäre“ selbst zerlegt.

Am Ende seiner Amtszeit wird die Sparkassen-Affäre relativiert durch ein großes politisches Lebenswerk, zumal ihm auch seine schärfsten Kritiker persönliche Verfehlungen nicht vorhalten können. Hoch angesehen scheidet er 2007 aus dem Amt und wird Ehrenbürger der Stadt.

Nun überwiegt Freizeit. Zur Kommunalpolitik äußert er sich generell nicht, besucht nur ausgewählte offizielle Termine. Wegen Corona bittet er, auf Gratulationsbesuche zum jetzigen Geburtstag zu verzichten. „Ich feiere im Dezember“, sagt er, „wenn meine Frau Geburtstag hat.“

Doch auch ohne Lobreden steht sein Platz in der Stadtgeschichte fest. Der Jubilar selbst gibt sich bescheiden: „Eine Bilanz müssen andere ziehen“, sagt Widder. Nur so viel: „Ich empfinde Dank dafür, die Chance bekommen zu haben, 24 Jahre lang mit anderen diese großartige Stadt mitgestalten zu dürfen.“

