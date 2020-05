In sieben Wochen zum Rübezahl

Normalerweise ist das so: Nach dem Friseurtermin sind die Haare etwas zu kurz. Erst fünf Tage später erreicht die Länge den Optimalzustand – die Phase, in der die Frisur morgens blitzschnell gelingt (und bis abends hält). Zweieinhalb Wochen nach dem Schnitt geht diese sehr erfreuliche Phase zu Ende: Gestern noch saßen die wenigen Handgriffe im Deckhaar, heute hilft kein Wachs mehr, kein Kneten und Formen. Die Haare sind zu lang, zu schwer, an den Seiten stehen sie sehr unvorteilhaft ab. Danach fiebern wir genervt dem nächsten Friseurtermin entgegen, der vier Wochen nach dem letzten liegt. Nun sind aber sieben Wochen vergangen. Deck- und Barthaar sprießen munter, eine Frisur ist längst nicht mehr erkennbar. Wir müssten geladen sein, das Gegenteil ist der Fall: Gelassen ergeben wir uns der unabänderlichen Situation – und freuen uns über den von unserer Schwiegermama liebevoll kreierten neuen Spitznamen: Rübezahl. Stefan Proetel

