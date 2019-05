„In Spitzenklasse etabliert“

Frau Erk, Sie haben am ZI zwölf ereignisreiche Jahre mitgestaltet. Was sind für Sie herausragende Meilensteine?

Katrin Erk: Der „Masterplan ZI 2020“. Bis nächstes Jahr wird das ZI soweit gewachsen sein, dass wir jeden Mannheimer in einer akuten psychischen Notsituation aufnehmen können – und das jederzeit. Ein echter Meilenstein! Damit erfüllt sich auch die Vision der Institutsgründer von einer wohnortnahen Versorgung. Von Anfang an im Herzen der Stadt. In der Forschung konnte sich das ZI in meiner Amtszeit ganz weit oben in der internationalen Spitzenklasse etablieren. Auch das empfinde ich als herausragend.

Welche Herausforderungen haben besonders viel abverlangt?

Erk: Während meiner Zeit hat sich die Zahl der Mitarbeiter fast verdoppelt. Im laufenden Betrieb umzubauen und auch Neues zu errichten – das hat allen viel abverlangt. Erfreulicherweise haben die meisten die Veränderungen mitgetragen. Manchmal erwiesen sich räumliche Zwischenlösungen während einer Bauphase bereits besser als der Zustand davor.

Sie wechseln ans Uniklinikum Dresden. Was wünschen Sie dem ZI?

Erk: Dass es auch weiterhin seine Innovationskraft zum Wohl der Patienten einsetzen kann – trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen und zunehmender Regulierung. Ich wünsche außerdem, dass es gelingt, psychischen Erkrankungen ihren Makel zu nehmen. Auch wenn durch intensive Aufklärungsarbeit – wie vom ZI – viel erreicht worden ist, gibt es leider immer noch Tabus. wam

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019