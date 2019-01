In vier Jahren fast halbiert

Es ist eine Abstimmung mit den Füßen: Seit Jahren wollen immer weniger Eltern, dass ihre Kinder in Haupt- oder Werkrealschulen gehen. Dieser Trend setzt sich unvermindert fort, wie auch der vierte Mannheimer Bildungsbericht zeigt. Besuchten im Schuljahr 2004/05 noch 5034 Schüler eine Werkrealschule, ist die Zahl um 28,6 Prozent auf 3594 Schüler Jahr 2012/13 und um weitere 40 Prozent auf 2172 im Jahr 2016/17 gesunken. Das entspricht einem Rückgang von 56,9 Prozent in den beobachteten 14 Jahren. Die Entwicklung werde sich wegen verstärkter Zuwanderung etwas verlangsamen, prognostiziert die Stadt. Dennoch sei damit zu rechnen, dass es in zehn Jahren nur noch 1176 Werkrealschüler geben werde.

Nur noch vier Standorte bleiben

Das hat massive Auswirkungen auf die Schulstandorte. Von ehemals 20 Werkreal- beziehungsweise Hauptschulen – dem organisatorischen Vorgänger – waren vor sechs Jahren noch zwölf übrig. Zwei wurden in Gemeinschaftsschulen umgewandelt, inzwischen sind nur noch sechs übrig. In knapp zwei Jahren werden es dann nur noch vier sein, die Pestalozzi-Werkrealschule läuft Ende dieses Schuljahrs und die Geschwister-Scholl-Werkrealschule ein Jahr später aus. Eine Fülle von Ursachen hat zu dieser Entwicklung geführt: Viele Eltern akzeptieren die Schulform nicht, Industrie und Handwerk sind skeptisch – und das Land Baden-Württemberg setzt inzwischen auf ein Zwei-Säulen-Modell: Gymnasium auf der einen, Realschule mit integrierter Hauptschule auf der anderen Seite. bhr

