In zehn Minuten zur Lehrstelle

Liebe auf den ersten Blick? Zumindest auf gegenseitige Sympathien hoffen Bewerber und Unternehmen, die am Freitag, 15. März, beim Mega-Azubi-Speed-Dating der IHK Rhein-Neckar teilnehmen. In zehnminütigen Gesprächen können junge Menschen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, Vertreter von Firmen kennenlernen und sich austauschen. Die Teilnehmer haben zwischen 13 und 16 Uhr die Möglichkeit, bei mehreren potenziellen Arbeitgebern vorzusprechen. Wer zu überzeugen weiß, wird zu weiteren Gesprächsterminen, einem Schnuppertag oder einem Praktikum eingeladen. Die IHK empfiehlt allen Interessenten, zum Mega-Speed-Dating Bewerbungsunterlagen in ausreichender Menge mitzubringen. Veranstaltungsort ist das Haus der Wirtschaft in L 1, 2. tbö

