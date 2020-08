In zwei Fällen Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zwei Fällen, bei denen jeweils Autos beschädigt worden sind.

Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Amselstraße einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf am hinteren linken Kotflügel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um die Folgen des Zusammenstoßes zu kümmern. Zeugenhinweise ans Polizeirevier Sandhofen, Tel. 0621/77 76 90.

Ebenfalls am Donnerstag demolierte ein Unbekannter zwischen 5.45 und 12.25 Uhr einen Wagen auf der Hafenbahnstraße. Dabei trat er bei einem auf Höhe der Nummer 15 abgestellten Hyundai i40 mehrfach gegen die Karosserie am Radkasten und an der Hintertür der Beifahrerseite. Nach Angaben der Polizei liegt der Sachschaden bei rund 6 000 Euro. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/330 10 mit dem Polizeirevier Neckarstadt in Verbindung zu setzen. scho/pol

