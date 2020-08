In zweiter Ferienhälfte Hallen frei

Sportvereine, die in der zweiten Hälfte der Schulferien städtische Hallen nutzen wollen, können sich damit an den zuständigen Fachbereich wenden. Dann werde man nach individuellen Lösungen suchen, heißt es in einer Informationsvorlage für den Gemeinderat.

Vorangegangen war ein Antrag der SPD, den Vereinen die Nutzung der Sporthallen in den Ferien zu erlauben. Damit könnten coronabedingt ausgefallene Trainings- und Freizeitangebote im Sommer nachgeholt werden, hieß es. Davon würden auch Menschen profitieren, die ihren Urlaub wegen der Pandemie daheim verbringen wollten.

In der Vergangenheit seien die Hallen in den Ferien häufig für Reinigungs- und Reparaturarbeiten geschlossen worden, begründete den Antrag Andrea Safferling, sportpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Doch dieses Jahr sei die Situation anders. „Es wäre das falsche Signal nach den Lockerungen, den Vereinen und Trainingsgruppen für den Hallensport im Sommer keine Perspektive zu bieten.“

Einzelfallprüfung nötig

Hierzu teilt die Stadt mit, „aufgrund wichtiger Reinigungsarbeiten und bereits genehmigter und gebuchter Urlaube des Hallenpersonals“ sei eine Schließung während der ersten drei Ferienwochen erforderlich. Danach erlaubten es die geltenden Regelungen zwar nicht, den Vereinen die Hallen generell zu überlassen. Bei Bedarf sei dies jedoch im Zuge einer Einzelfallprüfung dieses Jahr möglich. Geklärt werden müssten unter anderem die Einhaltung der Hygieneregeln sowie die Übernahme von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten. Dafür sollten dann die Vereine Sorge tragen. sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020