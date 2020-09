Individuelle Beratung zum Studium

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim veranstaltet am 19. September einen virtuellen Informations- und Beratungstag. Auf dem digitalen Campus können Studieninteressierte quasi vom Sofa aus zwischen 11 Uhr und 15 Uhr die DHBW Mannheim und das Angebot in BWL, Technik, Gesundheitswesen, Medien, Wirtschaftsinformatik und IT sowie über 60 ihrer Partnerunternehmen erkunden und sich über die Studienmöglichkeiten, Bewerbungs- und Zulassungsbedingungen und Zukunftsperspektiven informieren.

Blick hinter die Kulissen

Zudem besteht die Möglichkeit, sich im Live-Chat mit Unternehmensvertretern, Professoren und Studierenden auszutauschen und sich persönlich und individuell beraten zu lassen, damit keine Fragen zum Studium offenbleiben. Videos und Live-Streams zu den verschiedenen Studienrichtungen, zum Bewerbungsverfahren und den Praxisphasen im Unternehmen ergänzen das Informationsangebot.

Daneben stellen sich mehr als 60 Partnerunternehmen vor und bieten einen Blick hinter die Kulissen. Über die aktuelle Studienplatzbörse mit Stellenbeschreibungen können sich Interessierte noch am gleichen Tag bewerben. Wer noch unentschlossen ist, kann das auch später noch tun: Der digitale Campus bleibt nach dem 19. September noch zwei Wochen lang geöffnet und bietet weiterhin die Möglichkeit, noch einmal in Ruhe zu recherchieren und sich dann zu bewerben. Die Teilnahme ist sowohl am Smartphone als auch per Computer möglich. kako

Info: Registrierung unter www.dhbwebday.de

