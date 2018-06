Individuelle Förderung für jeden

Anzeige

Zudem sollen die Eltern mit ins Boot geholt werden: Sie lernen dabei die Hochschule sowie das Projekt „Karriere inklusive“ kennen. Bei diesem werden junge Leute individuell gefördert, die körperlich beeinträchtigt sind, seelische Probleme haben oder in Umständen leben, die das Studieren erschweren.

Dies ist beispielsweise bei Flüchtlingen oder einer Belastung durch Pflege von Angehörigen der Fall. Die Hochschule selbst hoffe durch ihr Engagement auf mehr Bekanntheit. Nagy ergänzt: „An der Schule sollen mehrere Projekttage stattfinden. Die Hochschule wird dazu ein Projektthema für eine Schülergruppe bereitstellen und betreuen, gerne auch an der Hochschule selbst. Ziel ist es, den Schülern die Hochschule näherzubringen, am besten dadurch, dass Schüler in einzelne Vorlesungen schnuppern.“ Nuh Duran (Schulleiter Karl-von-Drais-Schule) sprach davon, dass die Schule nun einen „exzellenten Draht zum Angebot der Hochschule“ habe und betonte: „Wir erhoffen uns für Schüler einen nahtlosen Übergang von Schule zur Hochschule“. Heike Frauenknecht, Kollegin vom Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium, erklärte, dass die Schulen lebensweltliche Orientierung geben müssten insbesondere in der Vielfalt der Bildungsangebote. Sie sagte: „Bei unserer jährlichen Veranstaltung ‚Studienbotschafter’ bekommen unsere Schüler vielfältige Einblicke in das Leben nach dem Abitur.“

Eva-Maria Kuonath (zusammen mit Florian Schmitt Rektorin am Kurpfalz-Gymnasium) erklärte, dass die Bildungspartnerschaft ein wichtiger Baustein für die Berufsorientierung sei. Es gebe mittlerweile extrem viele verschiedene Studienangebote. Ihr war auch wichtig, dass die Hochschule auf Schüler mit besonderen Bedürfnissen Rücksicht nimmt, zum Beispiel solchen mit Schulangst.

Klaus-Werner Müller ist Leiter der benachbarten Merkur Akademie International. Kurse für „SAP in der Produktion“ sei dort eine Besonderheit, die Kenntnisse der Software werden sogar bei der Akademie als eine der wenigen Prüfungsstellen in Deutschland zertifiziert. Seine Schüler seien zum Teil schon mal in Vorlesungen der Hochschule gewesen, es konnten immer wieder Lehrer und Schüler an Veranstaltungen der HdWM mitwirken.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.06.2018