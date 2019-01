„Indoor Cup“ für Drachenboote

Der Förderverein des Wassersportvereins (WSV) Sandhofen veranstaltet am Samstag, 16. Februar, zum mittlerweile fünften Mal den „Monnemer Drachenboot Indoor Cup“. Das Turnier beginnt um 12 Uhr im Hallenbad Waldhof-Ost in der Offenbacher Straße 14. Die Hälfte der 15 vorhandenen Startplätze sind bereits vergeben, teilen die Organisatoren mit. Teilnehmen dürfen Aktive, aber auch Freizeitsportler. Ein „Fun Team“ darf maximal einen aktiven Drachenbootfahrer enthalten. Alle Mannschaften bestehen aus sechs Paddlern, von denen mindestens zwei weiblich sein müssen. Für die Teilnahme am Cup ist eine Anmeldung nötig, die bis 2. Februar erfolgen muss. Weitere Informationen zu Regularien, Startgeld und Anmeldung gibt es im Internet unter www.wsvsandhofen.de. bl

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.01.2019