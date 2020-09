Infizierte an drei Schulen

Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag, 18. September, 16 Uhr, 19 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf 983. Eine positiv getestete Person besucht die Jungbuschgrundschule, eine weitere die Mozartschule in der Innenstadt, eine dritte die sechste Klasse des Liselotte-Gymnasiums. Für alle SchülerInnen und Lehrenden der entsprechenden Klassengruppen wurde eine 14-tägige häusliche Isolation ab dem letzten Kontakttag angeordnet. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten. Bislang sind in Mannheim 837 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 133 akute Fälle. abo

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020