Info-Stand zur Hilfe gegen Drogensucht

Zum internationalen Gedenktag für verstorbene Drogenkonsumenten ist der Drogenverein Mannheim am heutigen Freitag mit einem Info-Stand auf dem Paradeplatz präsent. Es gehe um Trauer und Gedenken, aber auch darum, einen „realen Blick“ auf die Nöte von Betroffenen zu werfen, wie der Verein mitteilt. Er stellt ein umfangreiches Hilfs- und Beratungsangebot für Konsumenten illegaler Drogen bereit. Von 14 bis 16 Uhr kann man mit Mitarbeitern am Stand ins Gespräch kommen – vor allem darüber, wie ein Suchttod vermeidbar ist. In Mannheim sind im vergangenen Jahr zehn Menschen direkt durch den Konsum von Drogen gestorben. imo