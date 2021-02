Info zum Studium für Gasthörer

Am Freitag, 26. Februar, lädt die Universität um 11 Uhr zu einer kostenlosen Online-Informationsveranstaltung zum Gasthörer- und Seniorenstudium ein. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die bereits am Programm teilnehmen oder sich darüber informieren möchten. Interessierte können sich per E-Mail an gasthoerer@uni-mannheim.de anmelden und erhalten dann weitere Informationen zur Online-Teilnahme. Die Vorlesungszeit an der Uni beginnt in diesem Frühjahrssemester am 1. März. Die Lehrveranstaltungen finden weitestgehend online statt und werden in der Regel live übertragen. Aktuell sind noch Plätze im Gasthörer- und Seniorenstudium verfügbar. scho

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.02.2021