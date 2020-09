Infoabend mit Schulamt und Stadt

Mannheim.In wenigen Tagen beginnt in Baden-Württemberg die Schule wieder, doch eine Rückkehr zur Normalität wird es wegen der Pandemie erst mal nicht geben. „Diese globale Krise hat auch die Schulen in unserem Stadtteil mit voller Wucht getroffen“, schreibt die CDU Oststadt/Schwetzingerstadt in einer Mitteilung. Für Mittwoch, 9. September, 19 Uhr, lädt sie zu einem Informationsabend ins Trafohaus in der Keplerstraße 22 in der Nähe des Hauptbahnhofs ein.

Mit dem Informations- und Diskussionsabend unter dem Titel „Schule und Corona“ wolle man einen Beitrag zur Transparenz leisten und Eltern und Lehrkräften die Möglichkeit geben, Anregungen und Sorgen mit den zuständigen Fachleuten in Stadtverwaltung und Schulamt zu diskutieren. Die CDU Oststadt/Schwetzingerstadt bittet um Anmeldung unter der E-Mail-Adresse info@cdumannheim.de. Die Platzzahl ist coronabedingt beschränkt. Um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird gebeten.

